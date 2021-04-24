Лукашенко и Путин не обсуждали создание военных баз РФ в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не обсуждал на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным вопросы создания в республике военных баз РФ. Об этом сообщило БелТА.

«Ни о каких базах мы не говорили. Зачем в Беларуси создавать базу, если она в Смоленске — в трех минутах полета до того же Бобруйска? Зачем тратить огромные деньги?» — поинтересовался Лукашенко.

Он не понял, почему кого-то должно волновать наличие в республике чьих-либо военных баз — российских, китайских, японских или каких-либо других. Президент напомнил, что в Германии, Польше и Румынии развернуты американские базы. Эти страны уже создали базы, поэтому не стоит вешать Белоруссии «лапшу на уши» о потере независимости, отметил глава республики.

«Они просто боятся, чтобы мы, не дай бог, с россиянами не договорились и не объединили наши военные усилия. Но мы даже об этом не говорили», — добавил Лукашенко.

По его мнению, даже просто разговор на эту тему между Белоруссией и Россией уже оказался бы подарком для оппонентов.

«Для того чтобы они вышли и на улицах кричали, что Россия захватила Беларусь. Видите, борцы за независимость, а черт знает где сидят», — заявил Лукашенко.

Лукашенко и Путин встретились в Москве 22 апреля. Переговоры продлились почти четыре часа. Политики обсуждали вопросы экономического взаимодействия. В первую очередь речь шла о промышленной кооперации, сотрудничестве в сфере энергетики и медицины, взаимодействии в высокотехнологичных областях. Они коснулись «злободневных вопросов»: цены на углеводородное сырье — газ и нефть.