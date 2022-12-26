Мир 26 декабря 2022, 19:38 Лукашенко дал прогноз на 2023 год Лукашенко пообещал, что 2023 год станет самым удачным и счастливым РИА «Новости»

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Предстоящий 2023 год станет самым счастливым и удачным. Такой прогноз в кулуарах неофициального саммита стран СНГ в Санкт-Петербурге дал президент Белоруссии Александр Лукашенко, написало агентство БелТА.

«Все нормально будет, не переживайте. Следующий 2023-й станет самым удачным и самым счастливым», — сказал белорусский лидер.

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Неформальный саммит стран СНГ проходит в Санкт-Петербурге по приглашению президента России Владимира Путина. Мероприятие посетили лидеры Армении, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Азербайджана и Белоруссии.

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Главы государств содружества обсудят планы по дальнейшему сотрудничеству и подведут итоги уходящего 2022 года.

Ранее исполнительный секретарь стран СНГ Сергей Лебедев сообщал, что рассчитывает на укрепление сотрудничества стран содружества по итогам неформальной встречи в Санкт-Петербурге.

Лукашенко также заявлял, что никому в мире не удастся разрушить отношения между Россией и Белоруссией.