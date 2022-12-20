Власть 20 декабря 2022, 11:00 Неформальный саммит СНГ откроется в Санкт-Петербурге 26 декабря Лидеры стран СНГ встретятся на неформальном саммите в Санкт-Петербурге 26 и 27 декабря РИА «Новости»

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Организаторы назначили дату неформального саммита Содружества Независимых Государств. Председатель исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев сказал журналистам, что он пройдет 26 и 27 декабря в Санкт-Петербурге, сообщило РИА «Новости».

«На следующей неделе не менее важная встреча, неформальная, глав государств СНГ в Санкт-Петербурге», — объявил он.

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Саммит пройдет 26 и 27 декабря, лидеров стран СНГ, по словам Сергея Лебедева, пригласил лично президент России Владимир Путин. Председатель исполкома рассчитывает, что встреча придаст сотрудничеству дополнительный импульс.

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Мероприятие упомянули на переговорах Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 19 декабря в Минске. Белорусский лидер в числе других политиков приедет в Санкт-Петербург. Предыдущая неформальная встреча лидеров стран СНГ прошла в октябре.