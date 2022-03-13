«Ширяли ножами». Пенсионер из ЛНР рассказал о пытках нацистов

Житель ЛНР рассказал, как его пытали украинские нацисты. Бандеровцы избили 80-летнего старика, требуя от него, чтобы он сдал сына, служащего в Луганске, передал Пятый канал.

Николай Ворошилов рассказал, что его избили бандеровцы из нацбатальона «Адар» (запрещен в РФ). Каратели пытали 80-летнего старика, чтобы тот сдал сына-ополченца.

«Начали ширять ножами, по левой руке. Вот. Я им ничего не сказал», — сообщил он.

Дома у дедушки нечего брать, но фашисты украли 10 ульев, вынесли холодильник. Также бандеровцы угнали его «Жигули». Забрали и награды сына из Афганистана.

Сын Александр до сих пор не может простить этого фашистам.

«Издевались, говорили: давай деньги, давай золото. Дедушке было 74 года», — отметил он.

Ранее украинские нацисты перед отступлением из Волновахи вели огонь по ополченцам из больницы, используя пациентов как живой щит. Прикрывались даже роженицами. Уходя, фашисты заминировали корпуса и обстреляли больницу из «Града» и танка. Погибли по меньшей мере шесть человек, здание больницы серьезно пострадало.