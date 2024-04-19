Эксклюзив 19 апреля 2024, 15:13 Не стоит обольщаться. Зеленский зря обрадовался новой поддержке США Журналист Малашенко: США потратят на себя треть помощи для Украины

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Конгресс США 20 апреля рассмотрит законопроект о помощи Украине. На поддержку страны направят 61 миллиард долларов, но треть этих ресурсов пойдет на снабжение самих Соединенных Штатов. Как американцы играются деньгами и ресурсами с Украиной — разобрала ведущая Екатерина Малашенко в стриме «360».

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому пообещали не только деньги, но и ракеты ATACMS. Главе государства не стоит сильно обольщаться, потому что подводных камней в законопроекте США оказалось достаточно много, указала ведущая.

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«Для начала, 23 миллиарда долларов из этого пакета, то есть чуть меньше половины, Соединенные Штаты вполне открыто собираются потратить на себя любимых, то есть восполнить собственные арсеналы. На экономическую помощь планируют направить всего восемь миллиардов долларов», — подчеркнула Малашенко.

Но самое главное — форма выделения средств. Спикер палаты представителей Майк Джонсон согласился с тем, что безвозмездно Украине давать больше ничего не стоит. Согласно законопроекту, средства предоставят в кредит, уточнила Малашенко.

В соцсетях появились сообщения о новых изменениях, внесенных в законопроект о помощи Украине. Республиканка Тейлор Грин внесла поправку, согласно которой любой член конгресса, который голосовал за выделение средств Украине, обязан вступить в ряды ВСУ.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в случае одобрения США очередного пакета помощи, оружие поступит не сразу. На это уйдет несколько недель.