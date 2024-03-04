Мир 04 марта 2024, 04:32 «Лучше был бы комиком». Асад прокомментировал успехи Зеленского на посту президента Асад: Зеленский лучше справлялся с ролью комика, чем президента РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский был значительно успешнее в роли комедианта, чем главы государства. Об этом заявил лидер Сирии Башар Асад в эксклюзивном интервью для телеканала Соловьев Live.

«Он же комик. Это же было его профессией до президентства. Был, кстати, намного успешнее в том качестве, роли комедианта, а не лидера нации», — сказал Асад про Зеленского.

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Кроме того, президент Сирии прокомментировал, как на нем отразились санкции, введенные Зеленским. Асад пошутил, что персональные рестрикции вызвали «нервное расстройство».

В марте прошлого года Владимир Зеленский внес в санкционный список Башара Асада. Ограничения будут действовать 10 лет. Они включают блокировку активов, запрет на торговые операции, транзит через украинскую территорию, в том числе по воздуху, а также прекращение финансовых и экономических обязательств, аннулирование всех видов лицензий и запрет на участие в приватизации.

Санкции против Асада были введены после того как сирийский лидер объявил о признании итогов референдумов, которые прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.