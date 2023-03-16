Мир 16 марта 2023, 03:14 Сирия признала новые границы России с присоединившимися территориями Президент Сирии Асад: Дамаск признает новые границы РФ с присоединившимися территориями РИА «Новости»

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Президент Сирии Башар Асад заявил, что Дамаск признает новые границы России с присоединившимися территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. Об этом он заявил в интервью РИА «Новости».

Асаду задали вопрос, признает ли он новые границы России.

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«Конечно. Я говорю, что это российские территории, и даже если не бы не случилась война, это исторически российские территории», — утвердительно ответил сирийский лидер.

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Причем, напомнил президент, страна признала эти регионы еще до того момента как они по итогам референдумов присоединились к России. Он отметил, что этот вопрос для правительства республики был ясен с самого начала. И страна не собирается колебаться в своей позиции по данному вопросу.

«Позиция Сирии — четкая и в то же время решительная, у нас есть убежденность по этому вопросу, не только ради дружбы с Россией, но и потому, что эти территории — территории России», — подчеркнул Асад.

Глава сирийского государства отметил, что позиция эта основана на исторических фактах. В частности, речь идет о том, что указанные территории передали Украине около 100 лет назад, во времена Ленина. На них проживают российские граждане, а факты на местах говорят о том, что это исконно российская земля, указал Асад. Он еще раз подтвердил, что Сирия убеждена в этой позиции.

Накануне в Кремле прошли переговоры российского президента Владимира Путина и его сирийского коллеги Башара Асада. Они длились три часа. В частности, Асад поддержал проведение Россией спецоперации на Украине.