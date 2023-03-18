Мир 18 марта 2023, 15:37 Президент Сирии Асад подпал под санкции Украины Зеленский ввел санкции против признавшего новые территории России президента Сирии Асада РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский внес в санкционный список лидера Сирии Башара Асада. Указ об этом появился на сайте офиса главы украинского государства.

Ограничения продолжат действовать 10 лет. Речь идет о блокировке активов, включая их использование через доверенных лиц, запрет на торговые операции, транзит через украинскую территорию, в том числе перелеты в воздушном пространстве. А также прекращение финансовых и экономических обязательств, аннулирование всех видов лицензий, запрет на участие в приватизации.

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Санкции против Асада также предусматривают запрет сирийским военным кораблям и гражданским судам заходить в морское пространство Украины, а самолетам пролетать над территорией страны.

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На этой неделе президент Сирии Башар Асад приехал в Москву для участия в переговорах с президентом России Владимиром Путиным. В ходе общения сирийский лидер объявил о признании референдумов, прошедших в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Он отметил, что считает эти регионы исторически российскими.