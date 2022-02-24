ЛНР сообщила о двух сбитых украинских самолетах

Народная милиция ЛНР сбила два украинских бомбардировщика Су-24. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ведомство. Самолеты сбиты вблизи поселков Смелое и Степовое, говорится в сообщении.

Ранее Народная милиция республики заявила о начале артиллерийской подготовки и операции по освобождению временно оккупированной территории. Уточнялось, что огонь ведется только по военным объектам — угрозы мирному населению нет. Жителей прифронтовых территорий призвали не выходить из дома и по возможности спуститься в бомбоубежища.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил о начале специальной военной операции на Украине. При этом он подчеркнул, что в планы страны не входит оккупация украинских территорий.

Позже Минобороны уточнило, что российские Вооруженные силы не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Гражданскому населению страны ничего не угрожает. Из строя выводят военную инфраструктуру, объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию украинской армии. Это делают с помощью высокоточных средств поражения.

Зеленский ввел на Украине военное положение. Подразделения Луганской народной республики начали штурм города Счастье, подконтрольного Украине.