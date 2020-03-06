Психолог объяснил, как перестать трогать лицо во время эпидемий

Специалист обратил внимание на одну из форм расслабления, которая характерна для огромного количества людей.

«Провести рукой по лицу или волосы откинуть назад рукой», — напомнил заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН.

Ениколопов порекомендовал не слишком часто поправлять прическу и занять чем-то руки — либо клавиатурой, либо авторучкой, либо чем-то еще. При этом не стоит забывать и о мытье рук, поскольку на этих предметах скапливается всяческая зараза. По словам психолога, люди неосознанно касаются своего лица, так как они чем-то заняты.

«У кого модные прически с асимметричной челкой на один глаз, просто регулярно их трогают. А когда вы ведете вверх рукой, то задеваете область глаз», — указал эксперт.

По данным издания, американские врачи предупредили, что прикосновения к лицу существенно повышают риск занести в организм коронавирус или прочие патогены. Они оседают на разнообразных поверхностях, а потом с рук попадают на слизистые оболочки рта, носа и глаз.