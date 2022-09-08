Люди начали стекаться к Букингемскому дворцу после сообщений о нездоровье Елизаветы II | 360°

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Люди начали стекаться к Букингемскому дворцу после сообщений о нездоровье Елизаветы II

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Люди начали собираться рядом с Букингемским дворцом в Лондоне после сообщений о том, что состояние здоровья британской королевы Елизаветы II ухудшилось. Трансляцию происходящего рядом с дворцом ведет «Би-би-си».

Все больше британцев стягивается к зданию дворца, невзирая на пасмурную погоду. При этом сама королева находится в Шотландии, в замке Балморал.

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Букингемский дворец сегодня распространил информацию о том, что состояние Елизаветы II вызывает опасения. Ей 96 лет. В последнее время информация о проблемах с ее здоровьем стала появляться все чаще. Королева отказалась от дальних поездок и стала ходить с тростью. Дважды за последнее время она отменила запланированное участие в публичных мероприятиях.

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Вчера после аудиенции с оставляющим пост премьера Британии Борисом Джонсоном и избранным премьером Лиз Трасс врачи посоветовали Елизавете II отдохнуть. Заседание Тайного совета, намеченное на вечер, перенесли.

«Би-би-си» призвала британцев «готовиться к худшему». Газета The Guardian сообщила о смерти королевы, но позже удалила публикацию.

После смерти королевы престол должен унаследовать принц Чарльз.

Великобритания

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