«Система давно расписана». Россиянам рассказали, что произойдет после смерти Елизаветы II | 360°

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«Система давно расписана». Россиянам рассказали, что произойдет после смерти Елизаветы II

Блогер Егоров: принц Чарльз не будет отрекаться от престола после смерти Елизаветы II

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Сегодня появились тревожные новости об ухудшении состояния здоровья британской королевы Елизаветы II. Ей 96 лет. «360» узнал у блогера, автора Telegram-канала Westminister Василия Егорова, что будет после смерти королевы и кто взойдет на престол.

По словам блогера, система действий в случае смерти монаршей особы «давно расписана», вплоть до времени отпевания.

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«Елизавета II сейчас в загородной резиденции в Шотландии, то есть, если она скончается, ее тело, скорее всего, отправят по железной дороге до Лондона, это займет несколько дней. Дальше — отпевание, прощание, траурные церемонии, потом принц Чарльз будет править», — рассказал Егоров.

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На вопрос о том, не может ли Чарльз отречься от престола, блогер ответил, что не видит в этом смысла.

«Думаю, что порядок наследия никто не будет нарушать. Вполне очевидно, что принц Чарльз станет следующим монархом», — подчеркнул он.

Сейчас состояние королевы вызывает опасения врачей. Она остается под медицинским наблюдением. В шотландский замок Балморал, где находится Елизавета II, выехали принцы Чарльз и Уильям.

Великобритания

Елизавета II

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