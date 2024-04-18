Мир 18 апреля 2024, 12:30 Названы «требования» американцев по конфликту на Украине Конгрессвумен Грин: американцы выступили за заключение мира между РФ и Украиной Ministry of Defense of Ukraine

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Жители США считают, что конфликт на Украине необходимо урегулировать мирным путем. Об этом заявила в социальной сети X член конгресса Марджори Тейлор Грин.

Она подчеркнула, что американский народ выступает за решение ситуации дипломатическим путем.

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«Американцы требуют заключения мира между Россией и Украиной», — отметила Грин.

Конгрессвумен также указала на необходимость прекратить финансировать ВСУ. По ее словам, это лишь приводит к гибели еще большего числа украинских военных. Белому дому следует направить все силы на защиту границ США и решение государственных проблем, уверена Марджори Тейлор Грин.

Ранее спикер нижней палаты конгресса Майк Джонсон предложил разделить законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Он рассказал, что сенат не будет рассматривать объединенный пакет помощи трем странам, сообщил RT. Джонсон призвал составить четыре отдельных законопроекта.