Сенатор Пушков предрек скорую отставку премьера Великобритании Трасс | 360°

Мир 19 октября 2022, 18:13 Сенатор Пушков предрек скорую отставку премьера Великобритании Трасс

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Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс покинет свой пост так же быстро, как пришла на него. Об этом в своих соцсетях написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, сообщила «Политика сегодня».

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По словам сенатора, Трасс ведет популистскую политику, которая не отвечает запросам населения Великобритании. Она совершила быстрый карьерный рост к своему текущему посту, однако ее политика не сможет вывести страну из затяжного кризиса. Поэтому в скором времени Трасс, скорее всего, уйдет в отставку, пробыв на своем посту совсем недолго.