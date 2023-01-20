Мир 20 января 2023, 01:44 Литва захотела поставить Украине зенитные орудия и вертолеты Литва планирует выделить Украине пакет военной помощи на 125 миллионов евро Pxhere

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Литва намерена предоставить Украине пакет военной помощи на общую сумму 125 миллионов евро. В него войдут десятки зенитных орудий L-70 с десятками тысяч боеприпасов, а также вертолеты Ми-8. Об этом сказано в совместном заявлении ряда стран НАТО по итогам встречи представителей альянса в Тапе (Эстония).

Поставки вооружения Украине обсудили министры обороны Эстонии, Великобритании и Литвы, а также военные представители Нидерландов, Испании, Латвии, Германии, Польши, Дании, Словакии и Чехии.

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В течение года Литва намерена также выделить 40 миллионов евро на закупку оптических приборов, антидронов, тепловизоров и беспилотников для Украины. Также страна направит два миллиона евро в Международный фонд Великобритании для финансирования проектов по приобретению тяжелого вооружения.

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Польские власти, по данным Reuters, расширили пакет военной помощи Киеву. В ближайшее время украинские военные получат зенитно-артиллерийские комплексы С-60 и 70 тысяч снарядов к ним. Правительство Эстонии также решило выделить для военной помощи киевскому режиму 113 миллионов евро.