Мир 13 февраля 2024, 12:45 Премьер-министра Эстонии объявили в розыск МВД: премьер-министра Эстонии Каю Каллас объявили в розыск в России IMAGO / Eero Vabamägi / Global Look Press

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В России объявили в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас. Информация об этом появилась в базе данных МВД.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указали в карточке.

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По какой именно статье разыскивают премьер-министра Эстонии, в МВД не уточнили.

Кая Каллас прославилась своей антироссийской позицией. Политик открыто поддерживает Украину и выступает за санкции в отношении России.

В январе премьер-министр Эстонии призвала НАТО в долгосрочной перспективе принять стратегию «сдерживания» РФ, приведя в пример холодную войну. По ее мнению, у Запада есть пять лет, чтобы подготовиться к конфликту с Россией.

В розыск объявили и министра культуры Литвы Симонаса Кайриса. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, именно эти политики должны нести ответственность за решения, связанные с надругательством над исторической памятью, уточнили «Известия».