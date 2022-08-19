Сенатор заявил, что Россия не должна отвечать зеркально в случае запрета шенгена для россиян

России не надо принимать ответных мер на возможный запрет для граждан страны получать шенгенские визы. Наступит время, и европейцы сами будут стремиться РФ. Такое заявление сделал член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков.

«Я считаю, что придет время, когда в Евросоюзе, в США будут мечтать приехать в Россию, пожить в РФ», — сказал парламентарий РИА «Новости».

Цеков отметил, что с учетом распространяемых Западом «новых» моральных правил, культурных и духовных ценностей найдется много людей, которые захотят уехать от всего это.

«Я считаю, нам не надо закрываться, не давать въезд», — резюмировал политик.

Ранее в МИД РФ заявили, что не исключают ситуации, при которой ЕС решит больше не выдавать шенгенские визы россиянам.

«Это 100-процентное нарушение основополагающих принципов прав человека», — сказал Цеков.

По его словам, во времена Советского Союза США и европейские страны завлекали к себе советских граждан. Там для них создавали свободные условия для приезда. Кроме того, западные государства стремились к тому, чтобы граждане СССР оставались у них.

Таким образом Запад может отказаться от тех идей, которые провозглашал на протяжении сотни лет, заключил сенатор.

Ранее Эстония заявила, что перестанет выдавать визы россиянам. Латвия планирует ограничить для граждан РФ въезд по визам.