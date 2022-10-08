Литва призвала немедленно начать переговоры о вступлении Украины в НАТО | 360°

Мир 08 октября 2022, 01:51 Поделиться Telegram

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Viber Литва призвала немедленно начать переговоры о вступлении Украины в НАТО Премьер Литвы Шимоните призвала начать переговоры о вступлении Украины в НАТО РИА «Новости»

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Необходимо немедленно начать переговоры о вступлении Украины в НАТО, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в интервью изданию Business Insider. Альянс, по словам литовского премьера, «в моральном долгу» перед Украиной за промедление.

«Переговоры о принятии Украины в НАТО должны начаться немедленно», — заявила Шимоните.

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Отказ принять Украину в Североатлантический альянс раньше был «большой ошибкой», считает премьер Литвы. НАТО «в моральном долгу» перед этой страной, потому необходима боле серьезная реакция, а не только обучение военнослужащих и предоставление военной помощи.

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Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Европе надо выстроить систему устрашения России, чтобы у нее не возникало желания проверить их «возможность отвечать». Европа должна быть сильной, считает Науседа.

Литва постоянно исполняет роль раздражителя наиболее агрессивной и русофобской части, НАТО и Евросоюза. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал то, что творит Литва «международным оборзением».

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