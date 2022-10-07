Литва призвала Европу выстроить систему устрашения России | 360°

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Литва призвала Европу выстроить систему устрашения России

Президент Литвы Науседа: Европа обязана устрашить Россию

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Европе надо выстроить систему устрашения России. С таким заявлением выступил президент Литвы Гитанас Науседа, передало РИА «Новости».

По его словам, Европе нужна «очень надежная система устрашения», чтобы у России не возникало желания проверить их «возможность отвечать».

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«Так что устрашение, устрашение, как можно больше устрашения, потому что мы должны быть сильными и не давать нами манипулировать», — сказал он.

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В свою очередь, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните выступила против приема дезертиров из России, бежавших от частичной мобилизации в стране.

«Я это понимаю как человек, но не для того, чтобы такие маленькие страны, как моя, давали пристанище сотням тысяч молодых дезертиров, которые бегут из своей страны, потому что не хотят сражаться», — заявила она.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Литвы передать Украине деньги из фонда поддержки Афганистана. Она назвала правительство страны извращенцами.

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