Лавров назвал Литву постоянным раздражителем русофобии в НАТО и ЕС

Литва постоянно исполняет роль раздражителя наиболее агрессивной и русофобской части и НАТО, и Европейского союза, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, то, что литовские власти творят с памятниками, не поддается какому-то разумному объяснению, кроме русофобии, а также говорит о том, что они забыли свои обязательства, предусмотренные межправительственными соглашениями, написал ТАСС.

Глава МИД РФ обратил внимание на решение литовских властей отозвать своего посла из РФ, а также одобрение латвийским парламентом сноса монумента советским воинам в Риге.

«Мне сложно подозревать наших литовских коллег в том, что у них есть какая-то долгосрочная стратегия. <…> У нас есть программа еженедельная по телевидению, называется „Международное обозрение“. То, что мы наблюдаем в действиях Запада, я бы назвал в качестве варианта „международное оборзение“. Это грубое слово, но очень ярко и четко отражает действия Запада и мотивы, которыми он руководствуется», — подчеркнул Лавров.