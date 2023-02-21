Мир 21 февраля 2023, 03:22 Литва призвала нарушить «красные линии» по поставкам вооружений Украине CNN: президент Литвы призвал переступить «красные линии» по поставкам оружия на Украину РИА «Новости»

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Западу нужно быть решительней и переступить «красные линии» по поставкам вооружений Украине. Такое заявление в интервью CNN сделал президент Литвы Гитанас Науседа.

«Не тратьте время впустую. Будьте решительны, будьте едины и принимайте решения как можно быстрее», — обратился литовский президент к Западу.

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Политик призвал западных партнеров объединить усилия и перестать тратить время зря. С президентом США Джо Байденом на встрече в Варшаве Науседа намерен обсудить безопасность Литвы и особенно восточного фланга НАТО.

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Госсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина расходует слишком много боеприпасов. ВСУ тратят больше, чем западные страны успевают производить. Генсек призвал Запад ускорить производство боеприпасов.

Администрация президента США Байдена выделила Украине военной помощи на 30,4 миллиарда долларов, из них 29,8 миллиарда долларов поступили с начала спецоперации России. Новый пакет помощи составил 460 миллионов долларов.