Мир 21 февраля 2023, 02:56 Столтенберг заявил, что Украина расходует больше боеприпасов, чем производит Запад Генсекретарь НАТО Столтенберг указал на слишком большой расход Украиной боеприпасов РИА «Новости»

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Украина расходует слишком много боеприпасов. Сегодня ВСУ тратит больше, чем западные страны успевают производить. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNN.

«Мы уже говорили об этом и были полностью открыты в этом вопросе. Расход боеприпасов выше, чем наше производство. Пока мы отправляем запасы, но нам надо ускорять производство», — сказал он.

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Столтенберг также обратил внимание на значительные человеческие ресурсы в России и сказал, что нельзя это недооценивать.

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Страны НАТО с декабря 2021 года передали Украине свыше 1100 комплексов ПВО, около 1,5 тысячи боевых машин пехоты и 440 танков. Также ВСУ получили более миллиона снарядов, в том числе почти 10 тысяч ракет к РСЗО.

Пентагон подсчитал, что с начала работы президента Джо Байдена на военную помощь Украине США выделили более 30 миллиардов долларов. О последнем пакете объявили в понедельник, 20 февраля. Он включает в себя технику на 460 миллионов долларов.