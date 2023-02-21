21 февраля 2023, 02:56
Столтенберг заявил, что Украина расходует больше боеприпасов, чем производит Запад
Генсекретарь НАТО Столтенберг указал на слишком большой расход Украиной боеприпасов
Украина расходует слишком много боеприпасов. Сегодня ВСУ тратит больше, чем западные страны успевают производить. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNN.
«Мы уже говорили об этом и были полностью открыты в этом вопросе. Расход боеприпасов выше, чем наше производство. Пока мы отправляем запасы, но нам надо ускорять производство», — сказал он.
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Столтенберг также обратил внимание на значительные человеческие ресурсы в России и сказал, что нельзя это недооценивать.
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Страны НАТО с декабря 2021 года передали Украине свыше 1100 комплексов ПВО, около 1,5 тысячи боевых машин пехоты и 440 танков. Также ВСУ получили более миллиона снарядов, в том числе почти 10 тысяч ракет к РСЗО.
Пентагон подсчитал, что с начала работы президента Джо Байдена на военную помощь Украине США выделили более 30 миллиардов долларов. О последнем пакете объявили в понедельник, 20 февраля. Он включает в себя технику на 460 миллионов долларов.
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