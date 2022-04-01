Песков назвал сроки поступления рублей за экспорт российского газа

Оплата экспорта российского газа в рублях ожидается во второй половине апреля или начале мая. С 1 апреля никакого отключения поставок энергоносителя из-за отсутствия рублевых платежей не будет. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что подписанный президентом России указ предусматривает оплату газа в рублях. Но по экспорту энергоносителя, который идет сейчас, получатели платят позже.

«Оплата, собственно, по тем поставкам, которые идут сейчас, должна осуществляться не сегодня же, а там где-то в конце второй половины месяца апреля или даже в начале мая», — заявил Песков. Он добавил, что дальше «Газпром» уже начнет разбираться со своими клиентами.

Пресс-секретарь президента России добавил, что новую систему расчетов за газ могут отменить, если ситуация изменится. Но пока рубли остаются самым надежным вариантом.

Президент России Владимир Путин подписал указ о переводе всех газовых контрактов с недружественными странами в рубли. Документ предусматривает открытие в российских банках специальных счетов, через которые проведут расчеты за экспорт энергоносителей. Путин подчеркнул, что если покупатели не согласятся пойти на новые условия, то действие всех контрактов остановят.