Мир 14 марта 2024, 03:27 Лидер КНДР лично протестировал новейший танк на соревнованиях Ким Чен Ын лично испытал новейший танк армии КНДР на соревнованиях РИА «Новости»

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Северная Корея провела соревнования среди танковых экипажей, в ходе которых лидер КНДР Ким Чен Ын лично протестировал танк нового типа. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«После смотра танковых экипажей товарищ Ким Чен Ын лично сел в линейный танк нового типа и, крепко держась за штурвал, водил танк», — сказано в сообщении.

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По словам Ким Чен Ына, северокорейская армия обладает «самым могущественным в мире танком». Он отметил его боеспособность, мощную ударную силу и маневренность.

В ходе соревнований проверяли практические навыки танкистов, а также их умение вести боевые действия по различным тактическим заданиям. В них участвовали лучшие экипажи из крупных танковых соединений.

В начале марта армия КНДР провела масштабные артиллерийские учения, которыми командовал Ким Чен Ын. Целью была проверка способности артчастей ударить по вражеской столице — Сеулу.

Ранее посол России в КНДР Александр Мацегора заявил, что результатом американских провокаций может стать проведение ядерных испытаний в КНДР.