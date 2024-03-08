Мир 08 марта 2024, 10:25 Северная Корея объявила об артиллерийских маневрах со стрельбой «по столице врага» КНДР провела масштабные артиллерийские учения под руководством Ким Чен Ына Rok Army/Keystone Press Agency/globallookpress

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Северокорейская армия провела масштабные учения, в рамках которых военные стреляли из дальнобойных орудий, способных ударить по Сеулу. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Маневры прошли 7 марта под командованием лидера КНДР Ким Чен Ына. Учения также посетили начальник Генштаба КНА Ли Ен Гиль и министр обороны Кан Сун Нам.

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В агентстве отметили, что целью маневров являлась проверка способности артиллерийских частей атаковать «столицу врага». Учения прошли успешно, и Ким Чен Ын поздравил военнослужащих с проведением стрельб.

Он заявил, что войска КНДР следует держать в состоянии боеготовности, «чтобы беспощадным и быстрым ударом перехватить инициативу во время вступления в настоящий бой».

Ранее лидер Северной Кореи предупредил недоброжелателей, что государство даст жесткий ответ на попытки провокаций. Ким Чен Ын рассказал, что военные смогут защитить суверенитет страны. Он также назвал жителей Южной Кореи марионетками и пригрозил стране оккупацией.