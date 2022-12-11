Мир 11 декабря 2022, 16:11 Лидер группы Pink Floyd потребовал освободить основателя WikiLeaks Ассанжа Сооснователь Pink Floyd Уотерс призвал освободить Ассанжа на митинге в Нью-Йорке РИА «Новости»

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Один из лидеров группы Pink Floyd Роджер Уотерс выступил за освобождение основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом он заявил на митинге у консульства Великобритании в Нью-Йорке, передало РИА «Новости».

На акцию протеста пришли десятки людей. В руках они держали плакаты с лозунгами: «Освободите Джулиана Ассанжа».

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«Поступите правильно! Освободите Джулиана Ассанжа», — выступил Уотерс.

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Он подчеркнул, что основатель WikiLeaks сейчас не один, его поддерживают. На митинге лидер легендарной группы обратился к премьер-министру Великобритании Риши Сунаку, чтобы напомнить ему о правах человека и Великой хартии вольностей.

Ранее владелец Twitter Илон Маск предложил пользователям принять участие в опросе о том, стоит ли помиловать Джулиана Ассанжа. Он подчеркнул, что таким образом он не выражает личное мнение.

Ассанжу грозит 175 лет заключения в США по обвинению в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации. Специальный докладчик ООН по предотвращению пыток Нильс Мельцер назвал основателя WikiLeaks «жертвой произвола».