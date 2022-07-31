Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа назвали «жертвой произвола»

Основателя WikiLeaks Джулиан Ассанж стал жертвой произвола западных демократий, заявил специальный докладчик ООН по предотвращению пыток Нильс Мельцер. Мнение специалиста опубликовали во французском журнала Le Monde diplomatique.

Мельцер изучил дело Ассанжа. Он отметил, что правозащитника преследуют за раскрытие «грязных секретов власть имущих», включая военные преступления, пытки и коррупцию. Спецдокладчик ООН назвал материалы «историей умышленного юридического произвола в западных демократиях, которые стремятся представить себя эталоном в области прав человека».

«Это история преднамеренного сговора разведывательных служб за спинами национальных парламентов и общественности. Наконец, это история манипулирования в основных СМИ с целью преднамеренной изоляции, демонизации и уничтожения конкретного человека», — подчеркнул Мельцер.

Британские власти решили экстрадировать Джулиана Ассанжа в США. Его защитники пытаются отменить это решение.