Мир 15 мая 2023, 01:50 Верка Сердючка отметилась новым выпадом в сторону России на Евровидении Продюсер Лавров объяснил хамскую выходку Сердючки на Евровидении жаждой славы в Европе РИА «Новости»

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Андрей Данилко, известный по сценическому образу Верки Сердючки, устроил очередной выпад против России со сцены Евровидения-2023. Артист выкрикивал фразу: «Russia, goodbye». Такое хамское поведение объяснил в интервью «МК» продюсер Сергей Лавров.

«Дорога в Россию ему закрыта навсегда. Тех денег, которые он здесь зарабатывал, нет и больше не будет. Данилко все осознает. И пытается хоть как-то закрепиться в Европе, где его просто не знают», — сказал он.

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По словам Лаврова, редкие концерты Сердючки в Европе в основном посещают только украинцы. При этом артист пытается следовать современным трендам. Например, чтобы завоевать признание европейской публики, он «надевает юбку», добавил продюсер. Он также выразил уверенность, что Данилко хочет походить на Майкла Джексона.

«Они же все считают, что они — европейские звезды. А на самом деле в Европе никому не нужны», — резюмировал Лавров.

Ранее стало известно, что некоторым украинским представителям шоу-бизнеса могут запретить въезд на территорию России. В списке оказалось и имя Андрея Данилко. В список внесли публичных людей, которые не поддержали спецоперацию РФ на Украине.