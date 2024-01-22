Мир 22 января 2024, 11:18 Нацсобрание Франции заявило об угрозе для фермеров из-за импорта мяса птицы с Украины

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Член Национального собрания Франции Матильда Пари прокомментировала отмену таможенных пошлин на импорт мяса птицы с Украины. По ее мнению, это решение поставило под угрозу местное производство. Об этом сообщил RT.

Пари направила обращение в Министерство иностранных дел страны. Она попросила пояснить, какие меры примут для поддержки фермеров, которые уже сейчас находятся в затруднительном положении.

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Парламентарий обратила внимание и на качество украинской продукции. Данный вид не отвечает нормам и ценностям, действующим в Евросоюзе, добавила Пари.