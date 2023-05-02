Мир 02 мая 2023, 04:22 «Летом все закончится». Украине предрекли незавидную судьбу из-за предательства НАТО и ЕС Экс-советник Кучмы Соскин: Запад «сдал» Украину отказом принять в НАТО и ЕС РИА «Новости»

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Западные союзники «сдали» Украину своим отказом принять ее в НАТО и Евросоюз. Такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем канале на YouTube.

«Союзнички Украину сдали по полной программе. Уже в НАТО не берут, в ЕС не берут. <…> США денег давать не будут, оружия давать не будут. Уже летом все это закончится», — сказал он.

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Ранее Соскин заявил, что ВСУ не смогут осуществить разрекламированное контрнаступление из-за нехватки солдат и дальнобойных ракет. Для контратаки необходимо порядка 100 тысяч человек для ударной группы, не меньше 200 танков, около 400 БМП, БТР, HIMARS и так далее. Он отметил, что разведки разных стран считают, что Украина не готова к такому предприятию.

Также по мнению эксперта, если конфликт продолжится, погибнут сотни тысяч бойцов ВСУ. Еще несколько месяцев боевых действий, и с карты Украины демографически исчезнет целый областной центр типа Чернигова, заявил Соскин.