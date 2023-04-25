Спецоперация 25 апреля 2023, 23:14 «Исчезнет целый областной центр». ВСУ предрекли потерю сотен тысяч бойцов в ближайшее время Экс-советник Кучмы Соскин: в ближайшие месяцы ВСУ потеряют сотни тысяч солдат Официальный сайт президента Украины

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Сотни тысяч бойцов Вооруженных сил Украины погибнут в случает продолжения конфликта. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.

«Еще пара месяцев таких боевых действий — и с карты Украины демографически исчезнет целый областной центр типа Житомира или Чернигова», — констатировал он.

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Газета The New York Times со ссылкой на появившиеся в интернете секретные документы Пентагона сообщила, что командование ВСУ уже подготовило порядка 12 бригад для контрнаступления в мае. Из них около девяти готовят непосредственно американцы совместно с НАТО. Однако в самих Штатах, по данным Politico, готовятся к провальному украинскому контрнаступлению. В Белом доме даже ждут обвинений в недостаточной военной поддержке при поражении ВСУ, сообщили «Известия».

Тем временем украинские войска несут ежедневные потери в зоне спецоперации. За сутки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях российские подразделения уничтожили 120 бойцов ВСУ. По данным Минобороны РФ, Воздушно-десантные войска и авиация отечественной армии пресекли попытки украинских подразделений перебросить свои резервы в Артемовск.