Летевший в Барселону лайнер «Белавиа» вернулся в Минск из-за ограничений

Самолет «Белавиа», который отправился из Минска в Барселону, не пустили в воздушное пространство Польши. Лайнер сделал несколько кругов над Брестской областью и вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщила пресс-служба белорусского перевозчика.

«Сегодня авиакомпания должна была выполнить регулярный рейс В2869 по маршруту Минск-Барселона-Минск. На борту воздушного судна Embraer 195 находились 54 пассажира. У „Белавиа“ были все разрешения на выполнение данного полета. Воздушное судно вылетело из аэропорта по расписанию», — сообщил сайт авиакомпании.

Ранее пресс-секретарь Польского агентства воздушного движения Павел Лукашевич рассказал РИА «Новости», что самолет не пустили в небо Польши из-за запрета Франции на пролет над ее территорией.

В «Белавиа» уточнили, что при наборе высоты командиру передали информацию о запрете. Переговоры с Управлением воздушным движением Марселя ни к чему не привели, самолет ждал положительного ответа в воздухе два часа и потом вернулся в Минск.

Европейские страны и авиакомпании ополчились на Белоруссию после экстренной посадки лайнера ирландской компании Ryanair в Минске из-за сообщения о бомбе. На борту самолета находился бывший редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. На земле его арестовали по обвинению в уголовных преступлениях. Запад негативно отреагировал на происшествие. Некоторые крупные авиаперевозчики временно отказались летать над Белоруссией. Несколько стран ЕС запретили белорусским самолетам появляться в своем воздушном пространстве.