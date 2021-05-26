«Белавиа» отменила рейсы в Стокгольм до ноября

Белорусская авиакомпания «Белавиа» отменила рейсы в Стокгольм и обратно до ноября. Такое решение в авиакомпании приняли после отказа европейских компаний от полетов в Белоруссию.

«В связи с аннулированием разрешения на полеты „Белавиа“ со стороны Швеции мы вынуждены отменить все рейсы в/из Стокгольма с 26 мая 2021 года по 30 октября 2021 года. <…> Приносим свои извинения за неудобства», — говорится в заявлении белорусского перевозчика.

Некоторые крупные западные компании приняли решение облетать территорию республики из-за происшествия в минском аэропорту. 23 мая из-за сообщения о бомбе в столице Белоруссии экстренно сел лайнер ирландской авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. На его борту находился бывший главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После приземления мужчину арестовали по обвинению в уголовных преступлениях.

Вместе с ним была россиянка София Сапега. Ее отправили в следственный изолятор на два месяца. Вынужденная посадка самолета вызвала большой резонанс. В Евросоюзе сейчас обсуждают возможность полного прекращения авиасообщения с Белорусским государством. Некоторые компании решили временно приостановить полеты в республику до выяснения всех обстоятельств произошедшего в аэропорту Минска.

Накануне президент Европейского совета Шарль Мишель опубликовал на своей странице в Twittеr карту движения самолетов в обход Белоруссии.