«Летающего шпиона» уничтожили военные у берегов Крыма

Беспилотный летательный аппарат типа Bayraktar был уничтожен у берегов Крыма. В Минобороны России сообщили, что он проводил разведку в районе полуострова и юга Украины.

С российского фрегата по беспилотнику были пущены две ракеты корабельного зенитного комплекса «Штиль».

Предполагается, что целью «летающего шпиона» было добыть информацию о действиях кораблей Черноморского флота, береговых и наземных позициях боевой техники Вооруженных сил России.

Тем временем Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать мирных жителей Донбасса. За сутки они пять раз открывали огонь по территории ЛНР, а минувшим утром, 12 апреля, атаковали населенные пункты Ясиноватая, Озеряновка и Пантелеймоновка в ДНР.