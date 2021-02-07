Власти назвали число погибших при сходе ледника в Индии

Ледник сошел в индийском штате Уттаракханд и вызвал наводнение. В результате из-под завалов вытащили семь погибших. Без вести пропали порядка 170 человек, сообщил Государственный центр по ликвидации последствий стихийных бедствий.

«Семь человек погибли, шесть ранены и около 170 пропали без вести после инцидента с наводнением в Уттаракханде сегодня», — привел ТАСС сообщение центра.

Сейчас спасатели занимаются извлечением рабочих из второго горного тоннеля. Люди оказались заблокированы там из-за схода ледника. К спасательным работам присоединились пограничники. Представитель пограничных сил Вивек Пандеи уточнил, что в тоннеле могут находиться как минимум 30 человек. Пока из другого тоннеля удалось достать 16 рабочих.

«Мы будем проводить операцию и ночью. Наши команды уже работают, и мы надеемся, что сможем освободить их», — процитировало Пандеи издание The Times of India.

Сход ледника с горы Нандадев произошел в штате Уттаракханд на севере Индии. После этого случилось наводнение в реках Алакнанда и Дхаулиганга. В районе схода ледника оказались строящиеся электростанции вместе с рабочими. В российском посольстве сообщили, что информация о пострадавших россиянах при сходе ледника не поступала.