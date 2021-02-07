«Информации о пострадавших, погибших или пропавших без вести российских гражданах не поступало. Посольство поддерживает связь с Министерством внутренних дел штата», — рассказали в посольстве.

Ледник сошел в штате Уттаракханд на севере Индии с горы Нандадеви. Из-за этого случилось наводнение в реках Алакнанда и Дхаулиганга. В зоне стихийного бедствия оказались две строящиеся электростанции. Там на момент схода ледника находились примерно 120 человек. 20 работников были внутри туннеля на одной из плотин. Сейчас спасатели пытаются достать оттуда людей.

В округ Чамоли перебросили три военных вертолета. Власти направили туда более 600 военнослужащих.

Сейчас более 150 человек считаются пропавшими без вести. По последним данным, нашли 10 тел погибших.