Более 150 человек пропали без вести при сходе ледника в Индии. Видео

Пропали сотни рабочих, которые находились на электростанции в районе Чамоли в момент схода ледника, сообщает издание «Бизнес-Онлайн» со ссылкой на местную газету Hindustan Times.

Из-за схода ледника разрушен мост через реку Ришигангу. Глава МВД Индии Амит Шах призвал экстренные службы, а также ВВС страны быть готовыми к спасательной операции. Власти развернули команды государственных сил реагирования на стихийные бедствия (SDRF).