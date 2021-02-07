07 февраля 2021, 12:10
Более 150 человек пропали без вести при сходе ледника в Индии. Видео
Более 150 человек числятся пропавшими после схода ледника в индийском штате Уттаракханд на севере страны. Экстренные службы начали спасательную операцию.
Пропали сотни рабочих, которые находились на электростанции в районе Чамоли в момент схода ледника, сообщает издание «Бизнес-Онлайн» со ссылкой на местную газету Hindustan Times.
Из-за схода ледника разрушен мост через реку Ришигангу. Глава МВД Индии Амит Шах призвал экстренные службы, а также ВВС страны быть готовыми к спасательной операции. Власти развернули команды государственных сил реагирования на стихийные бедствия (SDRF).