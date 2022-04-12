Марин Ле Пен сменила тактику, но осталась второй. Шансы на победу назвали минимальными

Первый тур президентских выборов прошел во Франции. Первые два места, как и в 2017 году, достались Эммануэлю Макрону и лидеру партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Разрыв между лидерами, как и пять лет назад, оказался небольшой: 27,84% против 23,15%. Французы в очередной раз оказались перед выбором: сохранить социально-либеральную политику Макрона или повернуть вправо к сменившей свою радикальную риторику Ле Пен.

Новая политика

Результаты первого тура выборов президента Франции удивили многих. Впервые в истории страны сторонники ультраправых взглядов взяли более трети всех голосов избирателей. В бюллетенях кроме Ле Пен национальные идеи продвигал основатель движения «Реконкиста» Эрик Земмур, который набрал 7,07% голосов, а также лидер правого оппозиционного движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Аньян — он получил 2,06% голосов.

По мнению политолога и руководителя Центра французских исследований института Европы РАН Юрия Рубинского, в стране продолжается отмирание старых политических партий. В беседе с «360» эксперт отметил, что кандидаты от партий «Республиканцы» (считаются наследниками де Голля) и «Социалисты» (наследники Миттерана) показали катастрофические результаты.

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«Это две основные системные партии, которые сохраняли власть почти 50 лет. Кандидат от каждой из них избирался по три раза. Это крах, обрекающий их на уход с политической сцены», — заявил Рубинский.

Он напомнил, что приход новых сил начался пять лет назад, когда в борьбу за Елисейский дворец вступили основатель партии «Вперед!» и министр экономики Эммануэль Макрон, а также уже опытный политик Марин Ле Пен, чья партия тогда называлась «Национальный фронт».

Учла ошибки прошлого

К новой попытке занять пост президента Франции Марин Ле Пен подготовилась. В названии своей партии вместо «фронта» появилось слово «объединение», а сама она сменила риторику. Все призывы об угрозе мигрантов и захвате страны сторонниками ислама она оставила своему ближайшему конкуренту Эрику Земмуру. Как показали результаты, это оказался очень грамотный выбор.

«Ле Пен учла все ошибки своего поражения 2017 года и сделала основной акцент на социально-политическим вопросах, в которых раньше она не показывала свою компетентность. Прежде всего, она настаивает на увеличении покупательской способности и сохранении пенсионного возраста в 62 года, тогда как Макрон обещает повысить его до 65 лет», — заявил Юрий Рубинский.

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Эксперт напомнил, что избиратели старшего возраста во Франции на выборы ходят чаще и больше, чем молодые люди, которые воздерживаются от голосования.

Марин Ле Пен больше не призывает вывести страну из Евросоюза по примеру Великобритании. Она сильно смягчила свои радикальные призывы, которые проповедовала еще пять лет назад. Ле Пен почувствовала, что к ультраправым позициям избиратели пока не готовы.

В качестве основных способов привлечь сторонников политик оставила критику действующей власти и продолжила настаивать на ограничении полномочий Брюсселя как главного центра принятия решений в странах Европы.

«Это объясняется не какими-то идеологическими сдвигами. Просто этого хотят ее избиратели. По всем опросам общественного мнения, основную массу ее сторонников составляют протестные низы. То есть рабочие, мелкие служащие и предприниматели. Поэтому она идет к ним на встречу», — добавил Рубинский.

Он подчеркнул, что, если посмотреть на карту Франции, то Ле Пен набрала больше голосов в департаментах, где раньше побеждали коммунисты. То есть, люди перешли с крайне левого фронта на крайне правый.

При этом политик заняла отличную позицию: она не находится во власти, поэтому ей достаточно легко критиковать то, что у действующего правительства не получается. Все это находит отклик в сердцах протестного электората.

Прогнозы на второй тур

Опросы общественного мнения и прогнозы аналитиков склоняются к тому, что Макрон сохранит президентский пост на второй срок, заявил Юрий Рубинский. Он напомнил, что пять лет назад на президентских выборах после минимального отрыва Макрона от Ле Пен в первом туре, на втором голосовании разница в количестве голосов увеличилась в два раза: 66% против 33%. Но сейчас свою роль могут сыграть кандидаты, не прошедшие во второй тур.

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Занявший третье место лидер левого движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон призвал сторонников не отдавать голоса Ле Пен, хотя работой Макрона он также недоволен.

Поддержал главу «Национального объединения» только ее прямой конкурент Эрик Земмур, который в первом туре перетянул часть радикальных сторонников правых идей. Остальные восемь кандидатов пока не определились, но впереди еще две недели. Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 24 апреля.

Но борьба за власть для Ле Пен не закончится даже в случае проигрыша, считает Рубинский.

«В июне начнутся парламентские выборы. Все проигравшие кандидаты на президентский пост попытаются компенсировать свои неудачи, а с учетом сокращения разрыва между голосами Макрона и Ле Пен действующий президент рискует утратить большинство в парламенте, из которого ему придется собирать правительство. Шансы для маневра у него резко сократятся», — подытожил эксперт.