Мир 09 сентября 2023, 13:09 Песков напомнил о праве России дождаться выполнения условий по зерновой сделке Песков заявил о праве РФ дождаться выполнения требований по зерновой сделке РИА «Новости»

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Россия может возобновить зерновую сделку после того, как дождется выполнения всех условий по ней. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

Пресс-секретарь Кремля напомнил, что ранее договоренности по черноморской инициативе уже нарушались странами Запада.

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«Поскольку было уже много обещаний, мы считаем себя вправе и считаем себя обязанными сначала дождаться все-таки этого выполнения, а потом уже возобновлять эту сделку», — отметил Песков.

По его словам, условия по зерновой сделке можно реализовать без искажений.

Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано рассказал, что организация продолжила работать над возобновлением черноморской инициативы. Он добавил, что европейские страны согласились выполнить требования России для перезапуска сделки.