09 апреля 2024, 08:28
Лавров заявил, что Россия будет сотрудничать с МАГАТЭ после удара ВСУ по ЗАЭС
Лавров: Россия будет сотрудничать с МАГАТЭ после украинского удара по ЗАЭС
Российские власти готовы сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) после украинского удара по Запорожской АЭС. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с китайским коллегой Ван И заявил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Его процитировало РИА «Новости».
«Киеву не удастся уйти от ответственности в связи с последними атаками на ЗАЭС», — подчеркнул министр.
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ВСУ 7 апреля ударили двумя беспилотными летательными аппаратами по куполу атомного объекта. Представители МАГАТЭ видели это и зафиксировали инцидент.
Позднее генеральный директор агентства Рафаэль Гросси заявил, что ЗАЭС из-за действий украинских военных была близка к ядерной аварии. Он подчеркнул, что нельзя допустить эту катастрофу.
Россия
Киев
МАГАТЭ
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