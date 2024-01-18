Мир 18 января 2024, 16:27 Лавров заявил, что на Украине почувствовали вседозволенность Лавров: Украина почувствовала вседозволенность после пыток американца Лиры РИА «Новости»

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Западные страны стали многое позволять Украине — даже пытать американцев. Такое мнение высказал глава МИД России Сергей Лавров в ходе итоговой пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2023 году.

«Киеву даже можно американцев в тюрьме до смерти мучить и пытать. И все набрали в рот воды», — сказал дипломат.

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Лавров подчеркнул, что США обычно «суетятся», когда их граждане попадают в тюрьму в других странах, но в случае с Гонсало Лирой «даже мизинцем» не пошевелили. Такая вседозволенность на Украине ведет к катастрофе, подытожил глава МИД.

Блогер Гонсало Лира, имевший американское гражданство, скончался в украинской тюрьме. Он провел в заключении более восьми месяцев и неоднократно жаловался на пытки. Смерть Лиры подтвердили в Госдепартаменте . Отец блогера обвинил в его гибели президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.