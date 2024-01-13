Мир 13 января 2024, 00:42 Российский дипломат ответил на гибель американского журналиста в украинской тюрьме Дипломат Полянский назвал преступлением гибель журналиста Лира в тюрьме Украины Unsplash

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Смерть американского журналиста Гонсало Лира в украинской тюрьме стала отвратительным преступлением, заявил в соцсети X первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Дипломат подчеркнул, что ответственность должен понести киевский режим.

Полянский опубликовал сообщение отца погибшего журналиста: он напомнил, что Лира находился в тюрьме более восьми месяцев, но США не сделали ничего для его освобождения. Мужчина назвал виновными в смерти блогера лидеров Украины и Штатов Владимира Зеленского и Джо Байдена.

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Российский дипломат назвал заявление отца Лира душераздирающим и подчеркнул, что своими действиями Украина в очередной раз посягнула на свободу слова.

«Хотелось бы знать, как апологеты украинского диктатора, такие как [бывший посол США в России] Майкл Макфол, осмелятся продвигать дальнейшую американскую помощь Украине», — сказал Полянский.

Лира известен своими расследованиями преступлений режима Зеленского: приехавший из США журналист работал в зоне СВО. В прошлом году его арестовали за «оправдание российской агрессии», после чего его пытали сотрудники СБУ.