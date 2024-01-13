Эксклюзив 13 января 2024, 22:58 «Никакого расследования не будет». Смерть Лиры на Украине стала выгодна Байдену Политолог Подлесный: США не начнут расследование после смерти Лиры на Украине

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Госдеп США подтвердил смерть американского блогера Гонсало Лиры в украинской тюрьме. Перед кончиной он жаловался на пытки и избиения, а также вымогательство со стороны СБУ. Будут ли США проводить расследование из-за его гибели или правительству все равно? Об этом поговорили директор центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный и Елена Кононова на стриме «360».

Как попал на Украину

По словам Подлесного, простые жители США рано или поздно узнают о случившемся.

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«Конечно, никакого расследования не будет. Американцы узнают, но в весьма ограниченном количестве. Только те, кто очень сильно интересуется политикой», — заявил эксперт.

По словам Подлесного, блогеру было 55 лет. Он переехал на Украину после знакомства с девушкой из Харькова в соцсетях. Гонсало Лира влюбился в украинку и женился на ней, в браке у пары родился ребенок. В жизни возлюбленных все было хорошо, но до поры до времени.

«СБУ <…> заинтересовалась деятельностью Гонсало Лиры с точки зрения его публикаций различных, в том числе видео публикаций, в которых СБУ усмотрела поддержку России», — рассказал политолог.

Самое страшное

Однако это, по словам эксперта, оказалось не самым страшным. Дело приобрело более серьезный оборот, когда общественный деятель затронул тему коррупции в стране.

«На Украине вся коррупция завязана на США, потому что они контролируют все, в том числе и коррупцию. И вот это его конкретно погубило, потому что ниточки потянулись от украинских коррупционеров к американским», — рассказал политолог.

Эксперт отметил, что деятельность блогера также коснулась сына нынешнего лидера Соединенных Штатов Джо Байдена Хантера. В тот период шла избирательная кампания в США, поэтому выставлять на обозрение материалы блогера было не выгодно ни Америки, ни Украине.

Неизбежный конец

«И поэтому его затащили в мае 2023 года в подвалы СБУ, Затем все-таки под залог <…> его выпустили, он попытался выехать на своем мотоцикле в Венгрию, на одном из КПП его остановили, поместили обратно в СИЗО. Уморили, буквально уморили, потому что лечить его никто не лечил», — рассказал Подлесный.

По его словам, у Лиры было два варианта: либо умереть от болезни, либо от рук своих сокамерников. Выйти из изолятора мужчине бы не позволили, так как он имел на руках компрометирующей материал на сына Байдена.