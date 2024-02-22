Мир 22 февраля 2024, 18:14 Лавров встретился с турецким коллегой Фиданом на полях G20 Главы МИД России и Турции Лавров и Фидан встретились на полях G20 Telegram-канал официального представителя МИД России Марии Захаровой

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Глава иностранных дел России Сергей Лавров встретился с турецким коллегой Хаканом Фиданом на полях заседания G20. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Встреча проходит в Рио-де-Жанейро, отметила дипломат, сопроводив пост фотографией.

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«Российско-турецкие переговоры в Рио», — написала Захарова.

Заседание СМИД G20 впервые состоялось под председательством Бразилии. Главными темами мероприятия станут международная напряженность и реформирование системы глобального управления.

До визита в Бразилию глава МИД России Сергей Лавров побывал на Кубе и в Венесуэле. Он встретился с высшими должностными лицами и поучаствовал в открытии бюста поэту Александру Пушкину в Каракасе.