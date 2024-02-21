Мир 21 февраля 2024, 06:16 Сергей Лавров прибыл в последний пункт турне по Латинской Америке Министр Лавров прилетел в Бразилию на заседание глав МИД G20

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Российскую делегацию встретили в аэропорту Рио-де-Жанейро. Министр иностранных дел Сергей Лавров примет участие в заседании Совета глав МИД стран G20, сообщила в своем Telegram-канале представитель министерства Мария Захарова.

Министр с другими официальными лицами сошел с трапа самолета. На земле их встретил почетный караул и бразильские коллеги.

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В Рио-де-Жанейро Сергей Лавров 21 и 22 февраля примет участие в заседании СМИД G20. Оно впервые пройдет под бразильским председательством. Участники обсудят две основные темы — международную напряженность и реформирование системы глобального управления.

До поездки в Бразилию министр посетил Кубу и Венесуэлу. Он провел переговоры с высшими должностными лицами, принял участие в открытии бюста Александру Пушкину в Каракасе и других мероприятиях.