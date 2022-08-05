Лавров уличил Запад в использовании партнерства AUKUS для расширения влияния НАТО

Западные страны играют на милитаристских настроениях в Японии и используют партнерство AUKUS для продвижения интересов НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Налицо тенденция использовать AUKUS для продвижения интересов НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе. <…> В этой работе активно используют милитаристские настроения, которые проявляются в современной Японии», — сказал он на пресс-конференции в Камбодже.

Глава МИД России отметил, что НАТО не скрывает своих намерений. Альянс пытается использовать Японию, Новую Зеландию и Австралию для расширения своей военной инфраструктуры и налаживания логистических цепочек.

Делегация России приехала в Камбоджу на мероприятия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности. Сергей Лавров принял участие в министерской встрече и провел переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И.