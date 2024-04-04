Мир 04 апреля 2024, 12:01 Лавров уличил Украину в терроре по отношению к жителям Донбасса Лавров: Украина превратилась в террористическое государство Petrov Sergey/news.ru

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Украина на протяжении 10 лет терроризирует граждан как в стране, так и за ее пределами. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время круглого стола по ситуации вокруг Украины.

По его словам, за последние годы Украина превратилась в государство, которое не гнушается использовать террор по отношению к мирным жителям.

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«Сегодня сама Украина, если возвращаться к ее аргументам относительно терроризма как причины ее действий, сама Украина стала откровенно террористическим государством», — подчеркнул Лавров.

Министр также отметил, что к теракту в «Крокус Сити Холл» в Красногорске приложили руку украинские спецслужбы.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Россия направила Украине ноту по антитеррору. Российские представители подготовят документы для обращения в международные суды, указала она. Позже дипломат объяснила, что при необходимости МИД передаст украинскому руководству отдельную ноту по теракту в «Крокус Сити Холл».