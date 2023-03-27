Мир 27 марта 2023, 12:42 Лавров указал на борьбу России за отстаивание государственности Глава МИД Лавров заявил, что Россия ведет борьбу за отстаивание государственности РИА «Новости»

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Россия в настоящее время ведет борьбу за отставание собственной государственности. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил глава министерства иностранных дел страны Сергей Лавров.

«Об этом неоднократно говорил президент. Мы боремся не только за безопасность не только за русских и русскоязычных, проживающих на новых территориях, не только за пресечение угроз нашей безопасности, но и боремся за отстаивание российской государственности», — сказал он.

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Глава дипломатического ведомства подчеркнул, что Россия будет жестко реагировать на любые недружественные действия в свой адрес.

Также Лавров добавил, что Россия в будущем определится в перспективах взаимодействия с Западом на собственных условиях.

«Когда руководство западных стран „протрезвеет“, мы определимся на перспективе взаимодействия с ними на своих условиях», — заявил глава МИД.

Ранее Лавров заявил, что США пересекли все рамки приличия в стремлении стать мировым гегемоном.