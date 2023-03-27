Важное 27 марта 2023, 12:40 Россия жестко ответит на любые недружественные действия — Лавров Глава МИД Лавров: Россия будет жестко отвечать на любые недружественные действия РИА «Новости»

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Россия будет жестко реагировать на любые недружественные действия в своей адрес, используя для этого все имеющиеся средства, заявил глава МИД Сергей Лавров. Он подчеркнул, что сомнений в этом быть не должно.

«Мы боремся за отстаивание российской государственности. Сомнений быть не должно — на любые недружественные действия мы будет реагировать жестко с использованием всех имеющихся средств», — сказал министр, выступая на заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.

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Он напомнил, что ранее президент России в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» в очередной раз изложил задачи, которые решает страна, и показал, насколько провальными оказались прогнозы и расчеты Запада в нанесении РФ мгновенного ущерба.

Глава государства, в частности, отмечал, что западные политики сами признают тот факт, что начали строить новую ось наподобие той, что была создана еще в 1930-е годы фашистскими режимами в Германии и Италии и милитаристской Японии.