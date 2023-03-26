Мир 26 марта 2023, 13:57 Представителей США уличили в неприличном поведении Лавров: США в стремлении утвердить свою гегемонию перешли все грани приличий РИА «Новости»

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Представители Соединенных Штатов в стремлении утвердить гегемонию своей страны на мировой арене перешли все грани приличий. Такое мнение выразил глава МИД России Сергей Лавров. Он описал свое видение геополитической ситуации в эфире телеканала «Россия 1».

Таким образом Лавров прокомментировал один из вопросов журналиста Павла Зарубина, заданных в рамках программы «Москва. Кремль. Путин». Тот попросил главу МИД РФ прокомментировать заявление представителей США о неприемлемости призывов к миру на Украине по итогам российско-китайского саммита.

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«[США] в стремлении утвердить свою гегемонию перешли уже все грани приличий: дипломатических, этических, любых других», — сказал Лавров.

Также он добавил, что от политиков из Соединенных Штатов можно ожидать чего угодно.

По словам Лаврова, само заявление США представители России уже обсудили с китайскими коллегами.